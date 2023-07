MZV RF odpovědělo šéfovi brtiské rozvědky, který vyzval Rusy, aby spolupracovali s MI-6

https://cz.sputniknews.com/20230719/mzv-rf-odpovedelo-sefovi-brtiske-rozvedky-ktery-vyzval-rusy-aby-spolupracovali-s-mi-6--19504463.html

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová se vyjádřila ke slovům šéfa britské MI-6 Richarda Moorea, který vyzval Rusy, aby spolupracovali se... 19.07.2023, Sputnik Česká republika

„Zvu je, aby dělali to, co ostatní už činí 18 měsíců, a spolupracovali s námi. Naše dveře jsou vždy otevřené. Jejich tajemství budou v bezpečí,“ prohlásil Moore během projevu na britském velvyslanectví v Praze. Podle Marie Zacharovové kdyby Rusové měli malé šance, Moore by to tak spěšně neřešil. „Kdyby Rusko mělo „malou šanci“ vrátit pozice, Richard Moore by tak nekmital. Co se týče „otevřených dveří a zachování tajemství“, možná by Vám i věřili, kdybyste poskytli informace o Skripalech. Obvykle v první řadě zničíte ty, kteří vám věřili a svěřili se do vašich rukou,“ napsala Maria Zacharovová.

