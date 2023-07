https://cz.sputniknews.com/20230720/byly-odhaleny-podrobnosti-o-tankerech-z-kterych-se-mohl-konat-utok-na-krymsky-most-19504874.html

Byly odhaleny podrobnosti o tankerech, z kterých se mohl konat útok na Krymský most

Tankery Beks Loyal a Khudayar Yusifzade, které podle tvrzení hackerské skupiny RaHDit mohly být použity k vypuštění dronů na Krymský most, se plaví pod vlajkou... 20.07.2023, Sputnik Česká republika

Z dat webu Marine Traffic vyplývá, že loď Khudayar Yusifzade vyplula z přístavu Izmail (Ukrajina) 5. července a připlula do Elefsisu (Řecko) 18. července. Tanker byl postaven v roce 2011. Plaví se pod vlajkou Libérie.Beks Loyal vyplul, podle stejného webu, z přístavu Tuzly (istanbulská čtvrť, Turecko) 13. května a připlul do Constanty (Rumunsko) 18. července. Loď byla postavena v roce 2004 a plaví se pod vlajkou Marshallových ostrovů.Podle údajů z přístupných zdrojů je loď Khudayar Yusifzade zaregistrována ve Vallettě (Malta), majitel je Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency).Beks Loyal patří do přístavu Pireus (Řecko) , majitel je Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.Druhá loď je značně větší, 288 metrů dlouhá oproti první, jež měří 140 metru.Hackerská skupiny RaHDit zveřejnila předtím trasy civilních lodí, z kterých mohly být vypuštěny čluny-drony na Krymský most.Z vyšetřování hackerů vyplývá, že se operace vyslání člunů bez posádky k útoku na most mohly zúčastnit dva tankery, Beks Loyal a Khudayar Yusifzade. Oba tankery se plavily vedle sebe několik dní před teroristickým útokem v blízkosti ruského pobřeží v Černém moři 100 km od Novorossijska. Hackeři mají za to, že drony byly v tuto chvíli přeloženy z jednoho tankeru na druhý. K řízení dronů na dálku byla možná použita ještě jedna loď, která kotvila v v místě, z kterého bylo přímo vidět na Krymský most.

