Ruští vojáci zastavili velký útok OSU na Záporožském směru

Ruští vojáci zastavili velký útok OSU na Záporožském směru

Ruské armádě se podařilo zastavit útok ukrajinských sil v okolí obce Rabotino na orechovském úseku frontové linie v Záporožské oblasti, sdělil vůdce místního... 20.07.2023, Sputnik Česká republika

„Rozsáhlý útok ukrajinských vojsk v okolí Rabotina byl zastaven. Nepřítel použil k útoku obrněnou techniku včetně tanků, ale byl zastaven hustou vstřícnou palbou včetně s nasazením letectva a dělostřelectva a odražen do lesů,” upřesnil Rogov.OSU se podle jeho slov nepodařilo vtrhnout do první linie obrany. Počet ztrát nepřítele se upřesňuje.Ukrajinská protiofenzíva na Jižnědoněckém, Artjomovském a především Záporožském směru byla zahájena 4. června. Kyjev nasadil do boje brigády vycvičené NATO a vyzbrojené západní technikou.Ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že nepřítel nedosáhl svých cílů na žádném směru, a že jeho ztráty překročily 26 tisíc vojáků, 1 244 tanků, tisíce kusů další techniky, 21 letadel a 6 vrtulníků.

