V Kremlu pracují na opatřeních kvůli prohlášení Polska o přesunu vojáků k běloruské hranici

V Kremlu pracují na opatřeních kvůli prohlášení Polska o přesunu vojáků k běloruské hranici

Prohlášení Polska o tom, že jeho armáda přesunuje dva vojenské útvary k hranici s Běloruskem, je projevem agresivity, ale v Rusku již podnikají příslušná... 20.07.2023, Sputnik Česká republika

„Práce se koná. Vzbuzuje to nepochybně znepokojení. Je to reálnost, skutečná agresivnost Polska, je to nepřátelský vztah jak vůči Bělorusku, tak vůči Ruské federaci,” řekl na briefingu mluvčí prezidenta RF.Peskov dodal, že záměr polských úřadů je důvodem k zvýšené pozornosti z ruské strany.7. července byla zveřejněna zpráva, že polská armáda hodlá přesunout jeden tisíc vojáků a 200 kusů techniky k východní hranici země.Předtím byla 2. července zveřejněna zpráva, že Polsko hodlá posílit hranici s Běloruskem oddílem z 500 policejních příslušníků. Ministr vnitra Mariusz Kamiński sdělil, že v současné době střeží hranici 5 tisíc pohraničníků a 2 tisíce vojáků.

