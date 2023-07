https://cz.sputniknews.com/20230721/majitel-cisternove-lode-zamitl-obvineni-z-podilu-na-utoku-na-krymsky-most-19505854.html

Majitel cisternové lodě zamítl obvinění z podílu na útoku na Krymský most

Majitel cisternové lodě zamítl obvinění z podílu na útoku na Krymský most

Tvrzení o možném podílu tankeru Beks Loyal na vypuštění mořských dronů při útoku na Krymský most neodpovídají skutečnosti, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik... 21.07.2023, Sputnik Česká republika

2023-07-21T12:41+0200

2023-07-21T12:41+0200

2023-07-21T12:42+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

tanker

krymský most

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1116/79/11167967_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_b65ba734d05783efa4086fb0b256d3b6.jpg

Hackerská skupina RaHDit zveřejnila dříve trasy civilních lodí, z nichž by mohly být vypuštěny mořské drony na Krymský most. Jak tvrdí skupina, operace by se mohly zúčastnit cisternové lodě Beks Loyal a Khudayar Yusifzade.Podotkl, že se loď nacházela nejméně 100 mil od místa události. Tanker „není nijak spojen s vojenskou činností“, prohlásil spolubesedník agentury.„Přijali jsme tuto zprávu s politováním a jsme velmi znepokojení, máme přece dobrou spolupráci s RF. Spojovat nás s tímto incidentem by bylo velmi nelogické,“ dodal Tunali.

https://cz.sputniknews.com/20230720/byly-odhaleny-podrobnosti-o-tankerech-z-kterych-se-mohl-konat-utok-na-krymsky-most-19504874.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

tanker, krymský most