Putin: Ukrajinská protiofenzíva nemá žádné výsledky. Západní kurátoři jsou tím zjevně zklamáni

Podle ruského prezidenta Ozbrojené síly Ukrajiny utrpěly ztráty desítek tisíc lidí během pokusů o protiofenzívu. Výrobní kapacity na Západě neumožňují Kyjevu doplňovat spotřebu zařízení, potřebují zdroje a čas. Putin zdůraznil, že názor obyvatel Ukrajiny se pomalu a postupně mění, přichází vystřízlivění, jako v Evropě. K plánům polsko-litevsko-ukrajinského spojení ruský prezident uvedl, že se to dělá pro následnou okupaci území Ukrajiny. Současně připomněl, že Polsko dostalo mnoho západních zemí díky Stalinově pozici. Putin vyzdvihl, že Varšava na to zapomněla a že Moskva to připomene. Rovněž varoval před tím, že rozpoutání agrese proti Bělorusku bude znamenat agresi proti Rusku, Moskva odpoví všemi dostupnými prostředky.

