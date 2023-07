https://cz.sputniknews.com/20230723/putin-rekl-ze-protiofenziva-ozbrojenych-sil-ukrajiny-se-nezdarila-19508465.html

Putin řekl, že protiofenzíva Ozbrojených sil Ukrajiny se nezdařila

Putin řekl, že protiofenzíva Ozbrojených sil Ukrajiny se nezdařila

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko na setkání se svým ruským kolegou prohlásil, že „protiofenzíva se nekoná", na což Putin odpověděl, že „ona je, ale...

Putin nejednou hovořil o selhání kyjevské ofenzívy. Na schůzce se stálými členy Rady bezpečnosti RF 21. července například řekl, že západní země jsou „zjevně zklamané“ výsledky protiofenzívy, která probíhá od začátku července. „Každopádně zatím nejsou žádné výsledky,“ řekl. Podle jeho názoru Ukrajině nepomáhají „ani kolosální zdroje, které byly ‚napumpovány‘ do kyjevského režimu“, ani dodávky západních zbraní, „ani vyslání tisíců zahraničních žoldáků a poradců“ za účelem proražení frontové linie. „V důsledku sebevražedných útoků utrpěly formace Ozbrojených sil Ukrajiny obrovské ztráty. To jsou desetitisíce, desetitisíce lidí,“ prohlásil ruský prezident.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vysvětlil pomalost ofenzívy jejím pozdním zahájením. „Plánovali jsme to spustit na jaře, ale neudělali jsme to, protože, upřímně řečeno, neměli jsme dostatek munice a zbraní a také jsme neměli dostatek brigád řádně vycvičených [k používání] těchto zbraní,“ řekl ve svém video projevu na Aspenském bezpečnostním fóru. Zpoždění umožnilo Rusku zaminovat oblast a vybudovat několik obranných linií, vysvětlil Zelenskyj, který je přesvědčen, že ofenzíva „nabere na síle“.Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan uznal, že ukrajinská ofenzíva „jde těžce“ a Kyjev má velké ztráty. Zároveň poznamenal, že Ukrajina ještě nevyužila všechny své síly a čeká na správný okamžik k dosažení „maximálního účinku na bojišti“.Nenávratné ztráty Ozbrojených sil Ukrajiny od začátku protiofenzívy zatím činí 26 tisíc lidí, řekl běloruský prezident Alexandr Lukašenko na setkání s Vladimirem Putinem. Putin odpověděl: „Víc, teď už je to více.“„Pokud jde o zahraniční žoldáky, ti také mají značné ztráty,“ dodal Putin. „Velké [ztráty] kvůli své taktice,“ řekl Lukašenko. „Ano, kvůli své hlouposti,“ prohlásil ruský prezident.Slíbil, že ruské úřady budou informovat západní veřejnost o rozsahu ztrát mezi žoldáky bojujícími na straně Ozbrojených sil Ukrajiny. „Budeme to sdělovat lidem, aby vyhodnotili činy svých vládců,“ vysvětlil.

