Ruský prezident se v něm zmínil o rusko-afrických vztazích a dotkl se i tématu obilné dohody. Putin zejména uvedl, že ruská strana je schopna nahradit ukrajinské obilí dodávané v rámci obilní dohody jak na komerčním, tak na bezplatném základě. Prozradil také skutečný přínos dohody pro USA a Evropu.Uvádíme nejdůležitější body, týkající se dohody o obilovinách:▪Prodloužení obilné dohody, která nesplnila svůj humanitární cíl, nemá smysl.▪Během roku bylo z Ukrajiny vyvezeno 32,8 milionu tun obilí, z toho 70% do zemí s dobrými příjmy včetně EU, zatímco na Etiopii, Súdán a Somálsko, a také Jemen a Afghánistán připadlo méně 3% celkového exportu.▪Dohoda byla de facto nestoudně použita výhradně k obohacení USA a Evropy, které prodávaly ukrajinské obilí dál.▪Žádná podmínka dohody týkající se zrušení sankcí na ruský export obilí a hnojiv na světové trhy nebyla splněna.▪Překážky jsou činěny dokonce pro bezplatné předání ruských minerálních hnojiv chudým zemím.▪Z 262 tisíc tun produkce zablokované v evropských přístavech se podařilo vypravit pouze 2 náklady, 20 tisíc do Malawi a 34 tisíc do Keni.▪Všechno ostatní zůstalo v nečestných rukou Evropanů, nehledě na to, že jde o ryze humanitární akci, pro kterou nesmí zásadně platit žádné sankce.▪Rusko bude pokračovat v energické práci na organizaci dodávek Africe obilí, potravin a hnojiv.▪Rusko je schopné nahradit ukrajinské obilí jak v obchodu, tak bezplatně, tím spíš, že se letos znovu očekává rekordní úroda.

