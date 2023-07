https://cz.sputniknews.com/20230725/africke-zeme-pozadaly-rusko-o-dodavky-obili-prohlasili-na-ministerstvu-zahranici-rf-19510508.html

Africké země požádaly Rusko o dodávky obilí, prohlásili na Ministerstvu zahraničí RF

Africké země požádaly Rusko o dodávky obilí, prohlásili na Ministerstvu zahraničí RF

Mnohé africké země se obrátily na Rusko se žádostí o bezplatné dodávky obilí, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik vyslanec se zvláštním posláním Ministerstva... 25.07.2023, Sputnik Česká republika

2023-07-25T09:23+0200

2023-07-25T09:23+0200

2023-07-25T09:23+0200

svět

dohoda o obilí

rusko

afrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/522/90/5229098_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_e929d21b7da534d92f8d1eb0f459f16a.jpg

„Ano, tyto žádosti určitě byly. Ministerstvo zahraničních věcí je přijalo a poslalo vládě. Pracuje se na nich, přijímají se rozhodnutí. Nemůže se to pochopitelně udělat okamžitě. Byly ale přijaty a budou se dle možnosti realizovat,“ řekl Ozerov, když odpovídal na patřičnou otázku. Podle jeho slov se s podobnou žádostí na Rusko obrátilo „mnoho afrických zemí“. Platnost dohody o obilí vypršela 18. června, RF uvědomila Turecko, Ukrajinu a OSN o svých námitkách proti jejímu prodloužení. Prezident Vladimir Putin dříve podotkl, že podmínky dohody vůči Rusku se neplnily nehledě na úsilí OSN, protože západní země ani nehodlaly své sliby plnit. Prezident RF poukázal nejednou na to, že Západ vyvážel větší část ukrajinského obilí do svých států, zatímco hlavní cíl dohody – dodávky obilí hladovějícím zemím včetně afrických – nebyl nikdy realizován.

rusko

afrika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

dohoda o obilí, rusko, afrika