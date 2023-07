https://cz.sputniknews.com/20230726/madarsky-politik-pozadal-zakaz-povolavani-obyvatele-zakarpatska-do-ozbrojenych-sil-ukrajiny-19511359.html

Maďarský politik požádal zákaz povolávání obyvatele Zakarpatska do Ozbrojených sil Ukrajiny

Kyjev nesmí povolávat do Ozbrojených sil Ukrajiny zakarpatské Maďary, protože je to v rozporu s výsledky referenda z roku 1991 o zřízení autonomie v... 26.07.2023, Sputnik Česká republika

„V tomto referendu bylo přijato rozhodnutí o autonomii Zakarpatska, a dokonce i o zřízení maďarské územní autonomie s centrem v Beregszászu (ukrajinský název Berehove) na územích osídlených Maďary. Kyjev nezákonně ignoruje výsledky referenda už přes 30 let. Ani jeden zakarpatský Maďar nesmí být povolán do ukrajinské armády,“ řekl politik.Zdůraznil, že Naše vlast žádá o rozhodnější opatření v zájmu zakarpatských Maďarů – nejen obnovení jejich práva na vzdělání v mateřštině, ale i potvrzení výsledků referenda z roku 1991 ukrajinskou vládou.Ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó v dubnu prohlásil, že ukrajinské úřady v průběhu 8,5 let nedávaly srozumitelnou odpověď na obvinění z utlačování zakarpatských Maďarů, a nyní mnohé z nich mobilizují, a to občas „velmi hrubými způsoby“.V březnu roku 2022 vydal maďarský parlament výnos, který zakazuje dodávat na Ukrajinu zbraně z území Maďarska. Szijjártó vysvětlil, že se Budapešť snaží zajistit bezpečnost Zakarpatska, protože dodávky zbraní přes jeho území by se staly pro Rusko zákonným vojenským cílem.Podle výsledků parlamentních voleb v dubnu roku 2022 získala strana Naše vlast v Národním shromáždění šest míst ze 199.

