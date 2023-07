Putin: Západní státy brání Rusku v dodávkách obilovin do afrických zemí a obviňují z toho Rusko

https://cz.sputniknews.com/20230727/putin-zapadni-staty-brani-rusku-v-dodavkach-obilovin-do-africkych-zemi-a-obvinuji-z-toho-rusko-19513080.html

Západní státy brání Rusku v dodávkách obilovin do afrických zemí a obviňují z toho Rusko, prohlásil prezident RF Vladimir Putin. 27.07.2023, Sputnik Česká republika

„Vzniká paradoxní obraz. Na jednu stranu brání nám v dodávkách našeho obilí a hnojiv. Na druhou, povím to rovnou, pokrytecky nás obviňují ze vzniku krizové situace na světovém potravinovém trhu,” řekl Putin na plenárním zasedání druhého summitu a ekonomického a humanitárního fóra Rusko-Afrika.Zdůraznil, že se tento přístup „zvlášť projevil” při realizaci obilné dohody.Putin dále uvedl, že Rusko doufá, že rozhodnutí o vstupu Afrického svazu (AS) do sdružení G20 bude přijato již na příštím summitu v Indii. „Podporujeme zapojení svazu do činnosti předních mezinárodních sdružení, chci připomenout, že Rusko mezi prvními kladně reagovalo na <...>návrh o poskytnutí Africkému svazu pravomocného a plnoprávného členství v G20,” řekl ruský prezident na schůzce s předsedou Afrického svazu, prezidentem Komorského svazu Azalim Assumanim a předsedou Komise AS Moussou Fakim Mahamatem.Putn počítá s tím, že rozhodnutí bude přijato již v září na summitu dvacítky v New Dillí.Prezident řekl, že Rusko považuje Africký svaz „za přední regionální organizaci,” která vytváří na kontinentě moderní bezpečnostní strukturu a podmínky pro zajištění důstojného místa Afriky v systému globálních ekonomických vztahů.Mezivládní organizace Africký svaz sdružuje 55 států kontinentu.Druhý summit a ekonomické fórum Rusko-Afrika se koná 27-38. července v Petrohradě. Sputnik je informačním partnerem akce.

