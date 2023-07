V Petrohradě startoval summit Rusko-Afrika

https://cz.sputniknews.com/20230727/v-petrohrade-startoval-summit-rusko-afrika-19512756.html

První den vrcholné schůzky bude hostům prezentována nová ruská technika, kterou velmi potřebuje Afrika. Jsou to například kombajny podniku Rostselmaš, autobusy, nákladní tahače, a dokonce mobilní lékařské laboratoře. Všichni si tak budou moci najít nové partnery.Rusko má s Afrikou dobré sousedské a důvěrné vztahy ještě z dob SSSR, připomněl předseda správní rady, ředitel fondu Roskongress Alexandr Stuglev. Nový mezník vzájemně výhodné spolupráce se objevil již v nultých letech, když vzájemný obchod stoupl během jednoho desetiletí hned osminásobně. Dnes činí asi 18 miliard dolarů a stále roste.Rusko pojí s Jihoafrickou republikou, jedním z lídrů růstu na kontinentě spolu s Egyptem, Nigérií, Marokem a Etiopií, také účast v BRICS a G20. Dokáže skutečně pomoci africkému kontinentu, aby se stal nezávislým. Tam již jsou na to připraveni. Nehledě na obrovský nátlak, přicestovali do Petrohradu politici a podnikatelé z 49 afrických státůDruhý summit a fórum partnerství Rusko-Afrika se koná 27-28. července.

