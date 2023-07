Putin: O svou suverenitu je třeba bojovat, bránit ji, nevzdávat se

https://cz.sputniknews.com/20230728/putin-o-svou-suverenitu-je-treba-bojovat-branit-ji-nevzdavat-se-19514370.html

Ruský prezident Vladimir Putin na plenárním zasedání summitu Rusko-Afrika řekl, že státní svrchovanost je třeba bránit. Ve snaze o nezávislost a o formování... 28.07.2023, Sputnik Česká republika

„Státní svrchovanost je třeba určitě bránit, nikdy neskládat ruce do klína, neustupovat před vnějším tlakem. A v této snaze být nezávislými, hájit svrchovanost a aktivně se účastnit formování multipolárního systému založeného na rovnoprávnosti států, jsem přesvědčen, že Rusko a africké státy jsou v tom úplně solidární,“ řekl Putin na prvním plenárním zasedání summitu Rusko-Afrika.Rusko respektuje plány Afriky na urovnání konfliktu na Ukrajině, je to přece palčivý problém, a RF se nevyhýbá projednání této otázky, prohlásil prezident RF Vladimir Putin.Některé bývalé metropole využívají dosud koloniálních metod ve své politice, prohlásil Vladimir Putin na plenárním zasedání Rusko-Afrika.Právě s tím je spojena skutečnost, že je situace v mnoha afrických regionech nestabilní, zdůraznil hlava ruského státu. Nebyly urovnány mezinárodní a etnické konflikty, zachovávají se ostré politické a sociálně ekonomické krize. Rusko nabízí pomoc při regulaci na kontinentu a je připraveno vycvičit armádu, poznamenal ruský prezident. Rusko zvyšuje dodávky zemědělských produktů do afrických zemí, za prvních šest měsíců letošního roku bylo odesláno téměř 10 milionů tun obilí. Putin také uvedl, že Rusko odepsalo dluhy africkým zemím v celkové výši 23 miliard dolarů.

