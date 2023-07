https://cz.sputniknews.com/20230729/putin-se-vyjadril-k-perspektivam-spoluprace-s-afrikou-s-nato-podle-nej-nikdo-nechce-zadne-strety--19515540.html

Putin se vyjádřil k perspektivám spolupráce s Afrikou. S NATO podlě něj nikdo nechce žádné střety

Putin se vyjádřil k perspektivám spolupráce s Afrikou. S NATO podlě něj nikdo nechce žádné střety

Vladimir Putin během tiskové konference věnované výsledkům rusko-afrického summitu odpovídal na otázky ohledně spolupráce Ruska s africkým kontinentem... 29.07.2023, Sputnik Česká republika

2023-07-29T22:53+0200

2023-07-29T22:53+0200

2023-07-29T22:56+0200

svět

vladimir putin

tisková konference

afrika

nato

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/16957865_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_0b9f7be25254111c8b37d8a4109726f4.jpg

Ruský prezident prohlásil, že si každý pamatuje konkrétní pomoc africkým zemím v sovětských časech. Podle jeho slov tehdy panoval názor, že se pro Afriku plýtvaly penězi, ale teď se na to myslí s vděčností, to byl začátek pevné spolupráce.„Velmi mě potěšilo, když jsem si uvědomil, že existují různí lidé, samozřejmě různé země a politiky, ale obecně je k nám africký kontinent velmi přátelský a pozitivní,“ řekl prezident.Zdůraznil, že profesionálové vidí, že svět se rychle mění a že Afrika má velký potenciál.Putin podotkl, že mírový plán pro Ukrajinu a dohoda o obilí nemají nic společného.Lídr Ruska upřesnil, že rozhovor s hlavami afrických zemí na téma Ukrajiny byl dlouhý a věcný. Zdůraznil, že k tomuto tématu mluvili všichni. Africké státy podle prezidenta RF vlastně usilují o to, aby nějakým způsobem dosáhly urovnání konfliktu.Během konference Putin upozornil na to, že ceny na světovém trhu po odstoupení Ruska od dohody o obilí vzrostly, takže Rusko dostane více, o část příjmů se podělí s nejchudšími zeměmi.„Naše hnojiva jsou v pobaltských přístavech, jsme připraveni je dát zdarma chudým zemím, ale nám to udělat nedovolují, nikdo nedokáže vysvětlit proč, “ doplnil k tématu.Prezident RF připomněl, že Západ začal během pandemie intenzivně nakupovat potraviny ve světě a ceny stoupaly. Když speciální operace začala, byl to impuls k zahájení ekonomických problémů Západu, ale kořen je v jeho předchozích chybách.Podle Putina nikdo nechce žádné střety mezi Ruskem a NATO, ale pokud někdo bude chtít, Rusko jbude reagovat.Poznamenal, že to naznačuje, že „nikdo nechce žádné střety“. „Pokud ale někdo bude chtít - ne my - ale my jsme připraveni,“ uzavřel prezident RF.

https://cz.sputniknews.com/20230717/dmitrij-peskov-prohlasil-ze-obchod-s-obilim-byl-zastaven--19501350.html

afrika

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

vladimir putin, tisková konference, afrika, nato, ukrajina