https://cz.sputniknews.com/20230731/kyjev-odmita-vsechny-navrhy-na-zprostredkovani-uvedli-na-ministerstvu-zahranici-rf-19516508.html

Kyjev odmítá všechny návrhy na zprostředkování, uvedli na Ministerstvu zahraničí RF

Kyjev odmítá všechny návrhy na zprostředkování, uvedli na Ministerstvu zahraničí RF

V Kyjevě odmítají všechny návrhy ohledně zprostředkování, jsou posedlí ultimativní logikou vůči Rusku, kterou se pokoušejí elegantně zabalit do efektního... 31.07.2023, Sputnik Česká republika

2023-07-31T09:13+0200

2023-07-31T09:13+0200

2023-07-31T09:13+0200

svět

ukrajina

rusko

ministerstvo zahraničních věcí

jednání

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/253/65/2536523_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_479283ae5d6faa297c8866a80f370b45.jpg

Poznamenal, že Rusko si váží „snahy přátel ze zemí globálního jihu přispět k politicko-diplomatickému překonání ukrajinské krize“.Diplomat sdělil, že „s takovými iniciativami již přišlo asi 20 států a sdružení, včetně především Číny, Brazílie a samozřejmě afrických zemí“. „Je dobře, že se naši partneři chtějí vyznat v podstatě dnešních problémů, pochopit hluboké příčiny, které k nim vedly. Příčiny událostí, které dlouhá léta podemílaly architekturu evropské a globální bezpečnosti,” řekl Poliščuk. Připomněl, že „je zbytečné mluvit o tom, že to pramení z nezodpovědného a sobeckého chování zemí NATO, jejich staletého koloniálního zvyku žít a posilovat vlastní bezpečnost na úkor jiných suverénních států včetně Ruska“.Ruská strana sdílí podle jeho slov jejich přesvědčení, že hlavním výsledkem jednání se má stát nastolení míru v Evropě, obnovení rusko-ukrajinské spolupráce, vybudování nového bezpečnostního systému, navázání nekonfrontačních vztahů mezi Ruskem a NATO.„V Kyjevě ale odmítají všechny návrhy na zprostředkování. Jsou tam slepě posedlí logikou ultimát vůči Rusku, které se snaží elegantně zabalit do efektního obalu „vzorce míru” Zelenského,” řekl diplomat a dodal, že „chtějí oklamat své partnery a zatáhnout je do nečestné hry. Naštěstí je v zemích globálního jihu dost zkušených politiků, kteří se nedají nachytat na tento podvod na mezinárodní úrovni.„Budeme pokračovat v dialogu o perspektivách mírového urovnání ukrajinské krize s našimi čínskými, brazilskými, africkými a dalšími partnery, kteří mají konstruktivní a věcné návrhy,” řekl na závěr Poliščuk.

https://cz.sputniknews.com/20230730/rusti-vojaci-zamezili-pokusu-25-ukrajinskych-dronu-o-utok-na-krym-19515856.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, rusko, ministerstvo zahraničních věcí, jednání