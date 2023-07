https://cz.sputniknews.com/20230731/v-moskve-uvedli-podminky-stazeni-jadernych-zbrani-z-beloruska-19517858.html

V Moskvě uvedli podmínky stažení jaderných zbraní z Běloruska

V Moskvě uvedli podmínky stažení jaderných zbraní z Běloruska

Stažení ruských jaderných zbraní z běloruského území je možné pouze po té, co se USA a NATO zřeknou destruktivního kurzu a stáhnou americké jaderné zbraně z... 31.07.2023, Sputnik Česká republika

„Rozmístění ruských taktických jaderných zbraní na běloruském území bylo reakcí na dlouholetou destabilizační jadernou politiku NATO a Washingtonu a také na základní změny, ke kterým došlo v poslední době v klíčových oblastech evropské bezpečnosti,” řekl Poliščuk.Diplomat dodal, že rozmístění taktických jaderných zbraní je vynucené rozhodnutí sledující cíl zajištění bezpečnosti svazového státu.Velvyslanec RF ve Washingtonu Anatolij Antonov učinil 12. července prohlášení, že partnerství Ruska a Běloruska ve vojenské jaderné sféře má za cíl ochranu v situaci totální hybridní války a že nespokojenost s tím USA „je pokrytecká a neobstojí v kritice“.Moskva a Minsk se v březnu domluvily na rozmístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku, aniž by byl porušen režim nešíření. Prezident RF Vladimir Putin prohlásil, že Rusko nepředává své jaderné zbraně, ale dělá totéž, co USA. Dané rozhodnutí vzbudilo na Západě zvláštní znepokojení.Běloruský prezident Alexandr Lukašenko 27. června prohlásil, že do republiky již byla dopravena značná část taktických jaderných zbraní. Poznamenal přitom, že Minsk neměl zkušenosti z obsluhy dané zbraně, proto se tím zabývá Rusko. Bělorusko pomáhá.

jaderné zbraně, bělorusko, rusko