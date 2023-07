Odpověděl tak na otázku moderátora, proč Rusové necítí stejné nepřátelství a krutost jako Ukrajinci vůči nim, které se projevují v ostřelování civilistů, týrání zajatých ruských vojáků a zákazu ruské kultury.Ritter má za to, že ne všichni Ukrajinci mají sklon k takovému myšlení a chování, ale většina z těch, kteří páchají podobné zločiny, jsou skutečně nacisté a banderovci.Rusové ze své strany vždy považovali Ukrajince za bratry, což je podle Rittera příčinou dnešního vztahu vůči nim.Expert na závěr řekl, že za hlavní příčinu uvedeného fenoménu považuje ideologii Bandery, která „deformuje vědomí, duši a ducha ukrajinského lidu“.

„Deformace duše.“ V USA vysvětlili, proč Ukrajinci nenávidí Rusy

© Sputnik / Alexandr Maksimenko Příslušníci praporu Azov © Sputnik / Alexandr Maksimenko

Ukrajinci mají vůči Rusům zvláštní a nikoli vzájemný krutý vztah, protože ideologie „banderismu” byla vštěpena do samého srdce dnešní ukrajinské společnosti, prohlásil bývalý americký rozvědčík Scott Ritter v rozhovoru na YouTube kanálu U.S. Tour of Duty.