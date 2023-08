https://cz.sputniknews.com/20230803/expert-oznacil-borrellovu-vyzvu-k-rozvojovym-zemim-o-obilne-dohode-za-pr-19521657.html

Expert označil Borrellovu výzvu k rozvojovým zemím o obilné dohodě za PR

Expert označil Borrellovu výzvu k rozvojovým zemím o obilné dohodě za PR

Výzva hlavy diplomacie EU Josepa Borrella adresovaná rozvojovým zemím a státům G20, aby dosáhly společného postoje v obilné dohodě, je prostě „PR akce", za... 03.08.2023

Agentura Reuters informovala, že Borrel zaslal rozvojovým zemím členským státům G20 dopis, ve kterém je vyzval k jednotnému postoji v otázce obilné dohody. Rusko podle něj nabízí rozvojovým zemím levné obilí, „aby je udělalo závislými“.Toto prohlášení se dalo podle experta očekávat, protože EU a celý Západ mají zájem na prodloužení obilné dohody a na dodávkách obilovin, především jim. Gusev připomněl záměr Moskvy zveřejněný na summitu Rusko-Afrika dodávat i nadále bezplatně obilí chudým zemím.„Cožpak to může nechat pana Borrella lhostejným? Západ v osobě EU a USA bude nyní házet klacky pod nohy, říkat, že Rusko využívá obilnou dohodu ve vlastních cílech. Všechno tedy obracejí vzhůru nohama a prohlašují, že se RF nechová správně,” poznamenal Gusev.Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov dříve sdělil, že návrat Ruska k obilné dohodě je reálný, ale je předtím třeba splnit závazky vůči RF, včetně zrušení restrikcí ohledně odpojení od SWIFT Ruské zemědělské banky (Rosselchozbank).Platnost obilné dohody vypršela 18. července. RF informovala Turecko, Ukrajinu a OSN o námitkách proti jejímu prodloužení. Prezident RF Vladimir Putin dříve řekl, že podmínky dohody týkající se Ruska nebyly splněny nehledě na úsilí OSN, protože západní země své sliby nehodlaly splnit. Putin víckrát upozornil na to, že Západ vyvážel větší část ukrajinského obilí do vlastních států a že hlavní cíl dohody, dodávky obilí chudým zemím včetně africkým, nebyl vůbec dosažen.

