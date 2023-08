https://cz.sputniknews.com/20230805/ministerstvo-obrany-rf-prozradilo-podrobnosti-o-tanku-aljosa-ktery-znicil-kolonu-ukrajinskych-tanku-19523911.html

Ministerstvo obrany RF prozradilo podrobnosti o tanku Aljoša, který zničil kolonu ukrajinských tanků

Ruské ministerstvo obrany sdělilo podrobnosti o výkonu posádky tanku Aljoša, který zničil osm obrněných vozidel Ozbrojených sil Ukrajiny.

Posádka tanku pod velením nadporučíka Rasima Baksikova se dostala pod masivní ostřelování, v důsledku čehož byl zraněn řidič. Velitel posádky Baksikov evakuoval zraněného vojáka a poskytl mu první pomoc. Poté, co byl řidič předán do péče zdravotníkům, Rasim se rozhodl zaujmout jeho místo v bitvě. Poručík Alexander Levakov vystřídal zraněného člena posádky a zaujal pozici velitele tanku, načež zamířil k pozicím motostřeleckého pluku Ozbrojených sil RF, aby poskytl podporu bránícím se. Poblíž jedné z obcí si poručík Levakov povšiml 8 kusů nepřátelské techniky, včetně dvou tanků, umístěných v jedné z nejbližších zalesněných oblastí. Po vyhodnocení situace nadporučík Baksikov vstoupil do nerovného boje s nepřátelskými silami. Útok ruského tanku byl pro nepřítele překvapením. Během prvních minut bitvy střelec operátor Alexej Neustrojev zlikvidoval dva nepřátelské tanky T-72B. V následujících 30 minutách byl spolu s výsadkem zlikvidován jeden obrněný transportér M113 a pět obrněných transportérů MaxxPro americké výroby. Po zničení posledního nepřátelského bojového vozidla osádka tanku asi 40 minut pokračovala v krytí motostřeleckých jednotek. Když tanku došla munice, velitel posádky Baksikov se vydal za doplněním munice a na bojiště byl poslán další tank. Po třech výstřelech na postupující pěchotu byl druhý tank poškozen nepřátelskou dělostřeleckou palbou. Starší poručík Baksikov spolu se svou posádkou evakuovali poškozený tank z linie střetu na bezpečné místo. Díky rozhodným reakcím vojáků se podařilo zachránit posádku zasaženého tanku. Ztráty nepřítele během bitvy činily kromě vojenské techniky také 100 zabitých a zraněných vojáků.

