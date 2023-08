https://cz.sputniknews.com/20230806/v-usa-informovali-zelenskeho-o-brzkem-odchodu-z-ukrajiny-19524047.html

V USA informovali Zelenského o brzkém odchodu z Ukrajiny

2023-08-06T09:12+0200

2023-08-06T09:12+0200

2023-08-06T09:13+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

usa

ukrajina

speciální operace

„Chtějí odpoutat pozornost od nevyhnutelného krachu, o kterém bude hned informována veřejnost, což nakonec pronikne do amerického vědomí.<…> Je jasné, že tito lidé (pozn.red. úředníci v administrativě USA) hledají způsob, jak se od toho distancovat a říci: poslechněte, udělali jsme všechno, co mohli, dali jsme těmto Ukrajincům všechno, ale ti nic nedokázali udělat, takže dnes je to jejich problém,” řekl expert.Macgregor dodal, že tento přístup svědčí o změně ve vědomí Američanů, nehledě na to, že v Bílém domě neochotně příznají fakt, že se Ukrajina stala pro USA katastrofou. Washington se podle analytika dopustil chyby, když podcenil Rusko, čímž obětoval celý ukrajinský národ, a dnes se snaží najít různé směry, aby se z této situace dostal.„Jeden z těchto směrů spočívá v tom, aby utajili katastrofu, obvinili ze všeho Ukrajince, a navždy odešli,” řekl na závěr expert.

usa

ukrajina

2023

