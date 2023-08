https://cz.sputniknews.com/20230807/-nemohou-jiz-skryvat-rozvedcik-odhalil-sokujici-lez-ukrajiny-19525952.html

„Nemohou již skrývat.” Rozvědčík odhalil šokující lež Ukrajiny

Ukrajina nemůže dál skrývat těžké ztráty v řadách OSU, řekl bývalý rozvědčík americké armády Scott Ritter v rozhovoru pro novináře Stephena Gardnera. 07.08.2023, Sputnik Česká republika

Ukrajina nemůže dál skrývat těžké ztráty v řadách OSU, řekl bývalý rozvědčík americké armády Scott Ritter v rozhovoru pro novináře Stephena Gardnera.„Ukrajinci již to nemohou skrývat. Lidé vidí šíření hřbitovů na UKrajině, rostou v geometrické řadě. Těla dopravují domů a Ukrajincům již dochází půda na pohřbívání,” řekl expert.Odborník má za to, že se OSU snaží zvládnout velké ztráty nasazením do boje stále většího počtu vojáků, chtějí zlomit vůli ruských vojáků, kteří brání vlastní území, což ale vede jenom k zvýšení počtu obětí na ukrajinské straně, které se již nedá utajit.„Všechno směřuje k tomu, že ke konci léta přijdou Ukrajinci o půl milionů lidí,” předpokládá bývalý rozvědčík.

