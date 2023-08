https://cz.sputniknews.com/20230807/ministerstvo-zahranici-rf-ukrajina-se-stala-jednim-ze-svetovych-lidru--cerne-transplantologii-19525807.html

Ministerstvo zahraničí RF: Ukrajina se stala jedním ze světových lídrů černé transplantologii

Ukrajina se stala jedním ze světových lídrů černé transplantologii, Kyjev skrývá krvavý byznys a nadržuje mu, prohlásila v pondělí mluvčí ruského ministerstva... 07.08.2023, Sputnik Česká republika

„Je dávno známo, že se Ukrajina stala jedním ze světových lídrů v černé transplantologii. Skandály kvůli protizakonnému odběru orgánů z těl mrtvých lidí se objevily již na konci devadesátých let, což bylo vyvoláno zhoršením sociální a ekonomické situace v zemi,” praví se v článku Zacharovové pro list Rossijskaja gazeta.Dodala, že v červnu 2023 byl na ukrajinsko-slovenské hranici zadržen muž, který se jako zaměstnanec jisté dobročinné organizace věnoval prodeji ukrajinskými dětmi do zahraničí, včetně za účelem transplantace orgánů. Podle slov diplomatky činila kauce, kterou soud uložil zločinci, pouhý milion hřiven, a po zaplacení byl propuštěn na svobodu a zmizel.„Jednoznačně to svědčí o tom, že ukrajinský stát kryje krvavý byznys a nadržuje mu. Máme také údaje, jež svědčí o účasti na tom okolí Volodymyra Zelenského,” napsala mluvčí.Dodala, že s ukrajinskou stranou pracovali „individuální podnikatelé” s pomocí lidí také z ukrajinského ministerstva zdravotnictví a prezidentské kanceláře.„Když teď někdo prohlásí, že to není možné, připomenu, že na Ukrajině bylo legalizováno posmrtné dárcovství a prodej orgánů do zahraničí. Divné ale je, že členové Zelenského týmu nechtějí dnes zveřejnit tyto údaje, přestože sami přijali dané rozhodnutí,” napsala na závěr Zacharovová.

