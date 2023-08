https://cz.sputniknews.com/20230808/v-rade-federace-rf-zhodnotili-zelenskeho-slova-o-nemoznosti-jednani-s-ruskem-19526174.html

V Radě federace RF zhodnotili Zelenského slova o nemožnosti jednání s Ruskem

Názor Volodymyra Zelenského a jeho kanceláře o nemožnosti jednání s RF a vytyčované podmínky „formule Zelenského" jsou pro Rusko bezvýznamné, prohlásila v...

Poradce šéfa kanceláře Zelenského Mychajlo Podoljak prohlásil, že žádná jednání s Moskvou nejsou možná, a že Kyjev je proti jakémukoli scénáři zastavení palby, protože by to znamenalo faktické vítězství Ruska.Podle jejího názoru je naprosto nemožné mluvit o míru ve formulacích, jichž používá ukrajinská moc.Senátorka podotkla, že názor ukrajinské vlády je v tomto smyslu pro RF bezvýznamný.Moskva nejednou poukázala na to, že je na jednání připravena, Kyjev ale na zákonodárné úrovni jednání zakázal. Západ neustále vyzývá RF k jednáním, k nimž Moskva jeví ochotu, na Západě ale přitom ignorují odmítnutí Kyjeva jednat. V Kremlu dříve prohlásili, že žádné předpoklady pro převedení situace na Ukrajině do mírových kolejí v současné době nejsou, pro Rusko je naprostou prioritou dosažení cílů speciální operace, a v daném okamžiku je to možné jen vojenskou cestou. Dodali tam, že RF vysoce oceňuje úsilí všech zemí, které se pokouší převést řešení konfliktu na Ukrajině do mírových kolejí, to ale zatím není možné. Jak prohlásili v Kremlu, situace na Ukrajině může přejít do mírových kolejí za podmínky, že bude vzata v úvahu faktická situace a nové reality, všechny požadavky Moskvy jsou velmi dobře známy.

