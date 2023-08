https://cz.sputniknews.com/20230809/kandidatka-do-senatu-usa-oznacila-nato-za-fosilni-organizaci-19527968.html

Kandidátka do senátu USA označila NATO za „fosilní“ organizaci

Kandidátka do senátu USA označila NATO za „fosilní“ organizaci

NATO se stala přežitkem a má být rozpuštěna, soudí nezávislá kandidátka do senátu USA za stát New York Diane Sareová. 09.08.2023, Sputnik Česká republika

2023-08-09T17:45+0200

2023-08-09T17:45+0200

2023-08-09T17:45+0200

svět

nato

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/09/19527954_0:21:2121:1215_1920x0_80_0_0_060198db20589aaf056987f40cfb9d48.jpg

„Myslím si, že NATO má být rozpuštěna. Domnívám se, že by měla být rozpuštěna, kde se Německo sjednotilo (jde o nové sjednocení NDR a SRN v roce 1990),“ řekla v rozhovoru pro Sputnik.Spolubesednice agentury dodala, že organizaci je třeba rozpustit. „Uvnitř NATO je beztak mnoho nespokojených (s politikou aliance). Je to fosilní organizace. Takže si nemyslím, že to potrvá dlouho,“ podotkla Sareová.Je toho názoru, že budoucnost aliance záleží na tom, jak dlouho některé její evropské členské země, „které nesou hlavní břímě šílenství nynějšího amerického a britského vedení, budou chtít hrát tuto hru, která ničí jejich ekonomiky“.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nato, usa