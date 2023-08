https://cz.sputniknews.com/20230809/rusko-zvysilo-export-ropy-do-indie-jedenactinasobne-19527082.html

Rusko zvýšilo export ropy do Indie jedenáctinásobně

V prvních pěti měsících roku 2023 importovala Indie 37 milionů tun ruské ropy. Rusko je v čele trojice největších dodavatelů do této země, v létě se ale objem... 09.08.2023, Sputnik Česká republika

V lednu až květnu roku 2023 dodalo Rusko do Indie téměř 37 milionů tun ropy, což je skoro 11krát více, než ve stejném období minulého roku, oznámily noviny Vědomosti s odvoláním na statistiku indického ministerstva průmyslu a obchodu. Za celý rok 2022 importovala Indie 33,4 milionu tun ruské ropy.Na druhém místě v objemu dodávek ropy do Indie je Irák, který exportoval během pěti měsíců 21,4 milionu tun ropy; následuje Saúdská Arábie (17,5 milionu tun).Indie se stala klíčovým spotřebitelem ruské ropy po zahájení bojových akcí na Ukrajině. Tato země zůstává zatím největším importérem, v posledních měsících se ale objem dodávek snižuje, podotkl v rozhovoru pro Vědomosti odborník Institutu rozvoje technologií palivově energetického komplexu Kirill Rodionov. Upozornili na to dříve také analytici Kpler: jak napsal Bloomberg s odvoláním na odborníky, v květnu importovala Indie denně 2,2 milionů barelů ruské ropy, v červnu – 2,11 milionů barelů, a v červenci – 2,09 milionů barelů. Analytici, které noviny dotázaly, podotýkají, že k tomu dochází po celkovém snížení exportu z Ruska v rámci dohody OPEC+ (na začátku června se dohodly členské země této organizace na prodloužení až do konce roku 2024 dobrovolného omezení výroby, pro Rusko bude snížení činit 500 tisíc barelů denně).Indie se nepřipojila k sankcím proti Rusku kvůli vojenským akcím na Ukrajině, slíbila však, že je nebude narušovat, mj. nepřesáhne cenový strop na ropu 60 USD za barel (do maximální ceny nebyly zařazeny výdaje na přepravu, fracht, celní procedury a pojišťování).

