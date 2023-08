Maďarský expert: Rusko klidně dokáže provádět speciální operaci několik let

https://cz.sputniknews.com/20230810/madarsky-expert-rusko-klidne-dokaze-provadet-specialni-operaci-nekolik-let-19528672.html

„Věřím západním expertům, kteří říkají, že Rusko dokáže klidně pokračovat dva nebo tři roky ve speciální vojenské operaci dnešním tempem. Nevěřím, že Ukrajina to vydrží dva nebo tři roky. Rusko uplatňuje strategii „mletí“, kdo se dřív unaví, kdo nebude mít živou sílu a techniku. Ukrajina techniku mít bude, Západ dá novou, ale jenom technika nestačí k prolomení ruské fronty. Kdežto živé síly má Rusko mnohem větší zásobu než Ukrajina,” řekl Stier.Expert má za to, že snížení západní vojenské pomoci Ukrajině nebude zahájeno před prezidentskými volbami v USA roku 2024, dokonce když bude letos na podzim, až budou cesty rozblácené, jasný krach ukrajinské protiofenzívy.Stier dodal, že Západ nechce posílat Ukrajině velmi silné zbraně, poněvadž se používají k útokům na ruské území, kdy Kyjev potřebuje mediální efekt místo úspěchů na bojišti.Expert má za to, že únava z ukrajinského tématu začíná v západní společnosti „velmi pomalu“, ale pokud republikáni udělají konflikt na Ukrajině součástí americké předvolební kampaně a budou klást otázky ohledně toho, kam jdou peníze, a říkat, že „není třeba příliš a nezodpovědně pomáhat Kyjevu“, stane se ukrajinská otázka pro demokraty „stále víc toxickou“.Ukrajinská „protiofenzíva” neměla podle mínění Stiera úspěch a „Ukrajinci to cítili, nebyla to náhoda, že ji nezahájili na jaře, i když chtěli“, ale tyto pokusy budou kvůli nátlaku Západu pokračovat do podzimního bláta.„Dříve jsem si myslel a říkal, že přechod Dněpru je možný, dnes si myslím, že šance jsou menší. Zdá se mi, že je to riskantní, budou velké ztráty na živé síle. Ale kvůli velkému tlaku Západu mohou udělat něco z vojenského hlediska neodůvodněné, když bude přijato toto politické rozhodnutí, aby aspoň něco ukázali, aspoň v mediálním prostoru,” řekl expert.

