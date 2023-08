https://cz.sputniknews.com/20230811/madarsky-odbornik-prirovnal-ukrajinskou-protiofenzivu-k-sebevrazde-19529672.html

Maďarský odborník přirovnal ukrajinskou protiofenzívu k sebevraždě

Zahájení ukrajinské protiofenzívy bylo hloupým a sebevražedným politickým rozhodnutím neodůvodněným z vojenského hlediska, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik... 11.08.2023, Sputnik Česká republika

názory

speciální operace

rusko

ukrajina

„Myslím si, že kdybychom se zeptali vojenských politiků a vojenských odborníků v Americe a v Západní Evropě, řekli by nám jednomyslně, že protiofenzíva je marná. Její zahájení nebylo vojensko-politickým rozhodnutím, ale politickým, hloupým, sebevražedným, které znamená záhubu tisíců lidí, a z profesionálního hlediska naprosto zbytečným. Za rok vybudovalo Rusko systémovou obranu, která se nedá překonat konvenčními zbraněmi. Ať už se o to pokusí kdokoliv, bude to sebevražda. A je vidět, že k tomu také dochází,“ řekl Földi.Podle jeho slov rozhodnutí provést protiofenzívu mohlo být přijato nejen kvůli „nerozumnému politickému chování“, ale také v zájmu kriminálních kruhů, které obchodují s orgány mj. i zahynulých ukrajinských vojáků.Ať už bylo příčinou ukrajinské protiofenzívy cokoliv, „z hlediska profesionálního od samého začátku si nebylo možno představit, že bude úspěšná,“ podotkl odborník.

rusko

ukrajina

2023

speciální operace, rusko, ukrajina