Putin: Produkci na fóru Army 2023 prezentovalo 82 zahraničních společností

Svoji produkci představilo na fóru Army 2023 v okolí Moskvy 82 zahraničních společností, sdělil prezident RF Vladimir Putin na video projevu k účastníkům. 14.08.2023, Sputnik Česká republika

„Těší nás, že se fóra účastní stále víc zahraničních vojenských průmyslových společností. Loni jich tu představilo svoji produkci 32, letos již 82,” řekl prezident RF.„Rusko je připraveno na prohloubení rovnoprávného technologického partnerství a vojenské technologické spolupráce s jinými státy, se všemi, kdo hájí své národní zájmy, svoji nezávislou cestu rozvoje. Považují za zásadně významné společné budování rovnoprávného nedělitelného bezpečnostního systému, který by spolehlivě hájil každý stát,” řekl Putin.Hlava ruského státu prohlásil v projevu k účastníkům fóru Army, že v RF roste trh produkce s použitím umělého rozumu.„Chci upozornit na inovační civilní produkci našich podniků obranného průmyslu. Jsou to motorové čluny a vrtulníky, obojživelné a bezpilotní stroje. Chci rovněž připomenout, že letošní program fóra z 250 akcí je věnován otázkám diverzifikace obranného průmyslu a rozvoje technologií umělého rozumu. Máme v Rusku co nabídnout v těchto průlomových a perspektivních oblastech,” řekl prezident RF ve video projevu.„Rok od roku roste u nás objem trhu produkce, v které se používají technologie umělého rozumu,” řekl Putin.Společnost Rosoboronexpert podepsala první den fóru Army 2023 smlouvu v částce více než 500 milionů dolarů.

