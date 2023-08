https://cz.sputniknews.com/20230816/zdroj-mi6-pripravila-jednotku-ukrajinskych-ozbrojencu-k-vyslani-do-afriky-19535442.html

Zdroj: MI6 připravila jednotku ukrajinských ozbrojenců k vyslání do Afriky

Zdroj: MI6 připravila jednotku ukrajinských ozbrojenců k vyslání do Afriky

Britská zpravodajská služba MI6 připravila sabotážní a represivní jednotku ukrajinských militantů za účelem odeslání do Afriky, uvedl vojensko-diplomatický... 16.08.2023, Sputnik Česká republika

Dodal, že na žádost Londýna kyjevské úřady v červenci nařídily SBU a Hlavní zpravodajské správě poskytnout maximální a rychlou pomoc zástupcům MI6 a britských speciálních sil SAS „při výběru sta ozbrojenců z ukrajinské nacionalistických formací s významnými bojovými zkušenostmi na „východní frontě“.Mezi úkoly jednotky patří sabotáže a eliminace afrických vůdců zaměřených na spolupráci s Ruskem, uvedl zdroj.Vyslání ozbrojenců je podle zdroje naplánováno na druhou polovinu srpna, kdy má ukrajinská loď dopravit jednotku z přístavu Izmail do súdánského města Omdurman.Jednotku podle zdroje velí důstojník Hlavní zpravodajské správy Ukrajiny Vitalij Praščuk.Prasčuk, rodák z Vinnycké oblasti, se v letech 2014-2016 jako velitel sabotážní a průzkumné skupiny, která měla na svém kontě několik „úspěšných likvidací“, účastnil bojů v Doněcké a Luhanské oblasti. V roce 2015 nastoupil k 73. námořnímu speciálnímu středisku a do roku 2017 sloužil v Hlavní zpravodajské správě. Podílel se na společných speciálních operacích ukrajinské a britské rozvědky v Zimbabwe.Po přeložení do zálohy v roce 2019 byl zvolen do Nejvyšší rady Ukrajiny za stranu Služebník lidu Volodymyra Zelenského.

