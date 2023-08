https://cz.sputniknews.com/20230817/lukasenko-promluvil-o-vojenske-spolupraci-mezi-beloruskem-a-cinou-19537548.html

Lukašenko promluvil o vojenské spolupráci mezi Běloruskem a Čínou

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko vysvětlil, že spolupráce Běloruska s Čínou ve vojenské oblasti není namířena proti třetím zemím. 17.08.2023, Sputnik Česká republika

Lukašenko upozornil na skutečnost, že situace ve světě je nestabilní. „Bohužel, ne naší vinou, je dnešní svět absolutně nestabilní. Ve světě probíhají velmi silné turbulentní události. A my musíme být silní. Protože je to tak, že síla je vždy respektována,“ řekl běloruský prezident.Zároveň uvedl, že Bělorusko zakládá svou politiku na silné ekonomice a silné diplomacii. „A jsem vám velmi vděčný za vaši podporu v oblasti vojensko-technické a vojenské spolupráce. V tomto ohledu především spoléháme na naše přátele. A především na Ruskou federaci a Čínu,“ řekl Lukašenko.Poznamenal, že tato návštěva Běloruska je pro Li Šang-fu první. „Doufám, že ne poslední. Je to pro naše Bělorusko velmi důležité,“ řekl prezident.Čínský ministr obrany již jednal se svým běloruským protějškem Viktorem Chreninem. Návštěva čínského ministra potrvá do 18. srpna. Kromě jednání s běloruským vojenským vedením navštíví řadu vojenských objektů Ozbrojených sil Běloruska.

