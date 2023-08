Fórum Army 2023 letos navštívilo přes milion lidí. Tahákem byla expozice ukořistěných zbraní NATO

Letos si návštěvníci mohli prohlédnout a osahat vojenskou techniku, kterou ruská armáda používá v zóně speciální vojenské operace. Mezi exponáty tak byly nejnovější střelecké zbraně, bojová vozidla pěchoty, raketové komplexy, vrtulníky Ka-52 Aligátor a Mi-28 Noční lovec, stíhací letouny Su-57, drony a tanky od sovětských T-34 do nejmodernějších T-90.Největším letošním tahákem byl bezpochyby pavilon, ve kterém byla vystavena ukořistěná západní vojenská technika, které na Ukrajinu dodaly země NATO. Na dosah ruky tak návštěvníci viděli australské obrněné vozidlo Bushmaster, americký obrněný transportér M-113, švédské vozidlo pěchoty CV90-40 a francouzský tank AMX-10RCR. Nechyběly ani britské stroje, například obrněné vozy Husky a Mastiff a také obrněný transportér AT-105 Saxon. U každého exponátu bylo uvedeno, kde a jak se ho ruští vojáci zmocnili.Zmíněná expozice se podle ruského ministerstva obrany začala vytvářet již v srpnu loňského roku. Za rok bylo shromážděno přes 870 kusů zbraní a techniky. Velkou část tvoří modely ukrajinského vojenského komplexu. Jde například o modernizovaný tank T-72AMT, obrněné transportéry BTR-3E a BTR-4E, obrněné vozy Varta, Kazak, Triton a také hlídkové čluny z přístavu osvobozeného Mariupolu.Nakonec za sedm dnů navštívilo fórum přes milion lidí, včetně delegací ministerstev obrany 83 států. Na fóru také bylo podepsáno 11 a přiděleno devět státní kontraktů v hodnotě přes 400 milionů rublů (cca 94 milionů Kč).

V parku Patriot v Moskevské oblasti dnes skončilo vojensko-technické fórum Army 2023. Od pondělí do čtvrtku bylo výstaviště vyhrazeno organizacím, podnikatelům a zástupcům průmyslu Ruska a také zemí Asie a Afriky, od pátku do neděle si 28,5 tisíce exponátů od 1,5 tisíce organizací mohli prohlédnout zájemci z řad veřejnosti. A bylo se na co dívat!