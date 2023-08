Je třeba více. V USA promluvili o nedostatečném počtu mrtvých Ukrajinců

„Myslím si, že (Vladimir Putin) zoufale chce konflikt ukončit. To je velmi zajímavý okamžik. Moskva nechce pokračování konfliktu. My to bereme jako slabost, a Moskva se na nás dívá a myslí si, že jsme nemocní: proč riskovat velkou válku mezi USA a Ruskem kvůli území zvanému Ukrajina. Nemohou to pochopit, nemá to strategický smysl,“ diví se odborník.