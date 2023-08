https://cz.sputniknews.com/20230823/putin-kyjev-posila-lidi-do-ofenzivy-jakoby-to-byli-cizi-lide-19542730.html

Putin: Kyjev posílá lidi do ofenzívy, jakoby to byli cizí lidé

Putin: Kyjev posílá lidi do ofenzívy, jakoby to byli cizí lidé

Ukrajinská vláda, kdy posílá své lidi do „ofenzívy“, se chová tak, jakoby to nebyli její občané, prohlásil Vladimir Putin na schůzce se zástupcem vedoucího... 23.08.2023, Sputnik Česká republika

2023-08-23T11:37+0200

2023-08-23T11:37+0200

2023-08-23T11:37+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

vladimir putin

vojáci

ukrajina

kyjev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/15/19469130_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_5c869c30d302a7d66431b4a1f037b65d.jpg

„Dívám se občas na to, co dělá strana protivníka, a mám dojem, že to nejsou vůbec jejich lidé, které ženou na minová pole… Chovají se tak, jakoby to nebyli jejich občané. Je to otřesné. To jsou ale jejich problémy,“ řekl ruský prezident.Putin přitom podotkl, že situace na linii dotyku je nyní stabilní.

https://cz.sputniknews.com/20230822/putin-proces-dedolarizace-v-platebnich-stycich-mezi-zememi-brics-je-nevratny-19541779.html

ukrajina

kyjev

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

vladimir putin, vojáci, ukrajina, kyjev