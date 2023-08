Zajatí bojovníci Azovu si postěžovali, že Kyjev je nepotřebuje

„Kdy vstoupily ruské síly do Mariupolu, začaly nás bombardovat. Začali jsme ustupovat do závodu Azovstal, byli jsme v bunkru, na nás stříleli a nás bombardovali. Přišel do bunkru „Ředkvička“, shromáždil všechny a říká… že se vzdáváme do zajetí. Poté nám řekl, že budeme v zajetí 4 nebo 5 měsíců, a pak nás vrátí rodinám a blízkým. K tomu ale nedošlo. Jsem v zajetí už patnáctý měsíc,“ řekl Čerňakov.