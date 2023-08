Expert: Ukrajina používá v útoku taktiku 1. světové války

https://cz.sputniknews.com/20230824/expert-ukrajina-pouziva-v-utoku-taktiku-1-svetove-valky-19545254.html

Ukrajina používá ve svém útoku taktiku 1. světové války, řekl v rozhovoru pro Sputnik čínský vojenský expert Go Suang. 24.08.2023, Sputnik Česká republika

„Z ryze vojenského hlediska se taková rozsáhlá poziční protiofenzíva ukrajinské armády podobá nejtypičtější taktice 1. světové války. Tato taktika vyžaduje obrovský počet vojáků, který je z útočící strany obvykle třikrát až šestkrát větší než počet vojáků bránící se strany,” řekl Go Suang.„V 1. světové válce, během které se konalo přes deset podobných střetů, byly pouze dva vítězné, přičemž síly útočící strany více než šestinásobně překročily počet vojáků strany, jež se bránila. Zaplatily za to velmi vysokou cenu.”Ukrajinská protiofenzíva na jihodoněckém, arťomovském a především záporožském směru byla zahájena 4. června. Kyjev nasadil do boje brigády vycvičené NATO a vyzbrojené západní technikou, včetně vychvalovaných tanků Leopard. Prezident Vladimir Putin konstatoval 21. června, že ukrajinská armáda nedosáhla výsledků a že západní kurátoři „jsou zjevně zklamáni” průběhem protiofenzívy.Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo 4. srpna zprávu, že od začátku protiofenzívy ztratila ukrajinská armáda během června a července přes 43 tisíc lidí a více než 4,9 tisíce kusů zbraní. Bylo zlikvidováno 26 letadel, 9 vrtulníků, 1 831 kusů obrněné techniky, včetně 25 německých tanků Leopard, 7 francouzských kolových tanků AMX a 21 amerických bojových vozidel pěchoty Bradley.

