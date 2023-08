https://cz.sputniknews.com/20230824/ministryne-zahranici-nemecka-je-zklamana-ucinkem-sankci-proti-rusku-19546788.html

Ministryně zahraničí Německa je zklamaná účinkem sankcí proti Rusku

Ministryně zahraničí Německa je zklamaná účinkem sankcí proti Rusku

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková řekla v rozhovoru s novinářem Stefanem Lambym pro jeho knihu Mimořádná situace. Řízení za války, že je... 24.08.2023, Sputnik Česká republika

„Ekonomické sankce měly ve skutečnosti způsobit ekonomické následky. Jenže to se nestalo. Protože logika demokracií nefunguje v autokraciích,” řekl Baerbocková.V RF nejednou prohlásili, že země zvládne sankční nátlak, který Západ začal vyvíjet na Rusko před několika lety a stále ho posiluje. V Moskvě mají za to, že Západu chybí odvaha, aby přiznal marnost sankcí proti RF. V samotných západních zemích víckrát vyslovili názor, že protiruské sankce nejsou účinné. Prezident RF Vladimir Putin dříve prohlásil, že politika zadržování a oslabení Ruska je dlouhodobá strategie Západu a že sankce vážně poškodily celou světovou ekonomiku. Hlavní cíl Západu spočívá podle jeho slov ve zhoršení života milionů lidí.Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině 24. února 2022. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Řekl, že speciální operace je nucené opatření, že Rusku nenechali žádné šance na jiné akce, že vznikla taková rizika v bezpečnostní sféře, na která se nedalo reagovat jinak. Podle jeho slov se Rusko 30 let snažilo se dohodnout s NATO o principech bezpečnosti v Evropě, ale reagovali na to buď cynickým klamáním a lží, nebo pokusy o nátlak a vydírání. Aliance se mezitím neustále rozšiřovala a blížila se k hranicím RF nehledě na protesty Moskvy

