Na Ministerstvu zahraničí RF okomentovali zahájení vypouštění vody z Fukušimy-1

Na Ministerstvu zahraničí RF okomentovali zahájení vypouštění vody z Fukušimy-1

Mluvčí ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová prohlásila v komentáři k zahájení vypouštění do oceánu vody z havarované japonské Jaderné elektrárny... 24.08.2023, Sputnik Česká republika

„Pozorně sledujeme vývoj situace a počítáme s tím, že japonská vláda projeví naprostou průhlednost ohledně působení vypouštění vody použité k ochlazení reaktoru Jaderné elektrárny Fukušima-1 na životní prostředí a že poskytne veškeré potřebné informace zainteresovaným státům, včetně možnosti odebrání vzorků životního prostředí v místě vypouštění,” řekla Zacharovová.Společnost TEPCO zahájila ve čtvrtek vypouštění do oceánu vody, která předtím byla použita k ochlazení poškozených reaktorů, a pak byla očištěna od 62 druhů radionuklidů s výjimkou tritia. Tato voda se nachází v obrovských nádržích v prostoru elektrárny. Každý den jsou plněny asi 140 tunami radioaktivní vody. Elektrárna má kolem 1 000 těchto nádrží, ale je již zaplněno téměř 90 % jejich celkového objemu1,37 milionu tun.Za způsob zužitkování této vody zvolili její vypuštění do oceánu. Za tímto účelem je voda z cisteren předběžně smíšena s mořskou ve speciální nádrží podobající se otevřenému bazénu, aby byla snížena koncentrace radioaktivního tritia o jednotku objemu vody na úroveň 40krát nižší než stanovené normy. Díky smíšení vody z jaderné elektrárny s mořskou se daří snížit koncentraci tritia na 1 500 becquerelů na litr, což je 40krát méně než normy platící v Japonsku pro vypuštění do moře vody z provozu fungujících jaderných elektráren, což je 60 tisíc becquerelů. Podle údajů japonského ministerstva průmyslu činí radioaktivita tritia v 1,25 milionu tun vody nahromaděné v Jaderné elektrárně Fukušima -1 860 bilionů becquerelů. Před havárií vypustila elektrárna ročně do moře vodu s obsahem tritia 2,2 bilionu becquerelů. Pak je přes speciální tunel na dně vypuštěna do oceánu na vzdálenosti 1 kilometr od pobřeží. Očekává se, že vodu budou vypouštět 30 let.

