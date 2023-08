https://cz.sputniknews.com/20230824/novymi-ucastniky-brics-se-oficialne-stanou-argentina-iran-saudska-arabie-egypt-sae-a-etiopie-19545012.html

Novými účastníky BRICS se oficiálně stanou Argentina, Írán, Saúdská Arábie, Egypt, SAE a Etiopie

Novými účastníky BRICS se oficiálně stanou Argentina, Írán, Saúdská Arábie, Egypt, SAE a Etiopie

2023-08-24T09:53+0200

Členství nových států začne platit od 1. ledna 2024.Brazilský prezident Lula da Silva připomněl, že nyní (po rozšíření) bude HDP BRICS činit 37 % podílu na světovém HDP.Nyní do hospodářského uskupení BRICS patří Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republiky. Založeno bylo 16. června 2009.Summit BRICS projevuje rostoucí úsilí o vytvoření nového, spravedlivého světového řádu, řekl stálý zástupce RF ve Vídni Michail Uljanov.Stálý zástupce RF ve Vídni poznamenal, že nejlepší cesta pro Západ spočívá v uznání nových reálií a akceptování demokratičtějšího řádu.Summit BRICS se koná v Johannesburgu 22.-24. srpna za účasti lídrů Číny, Indie, Brazílie a JAR. Rusko zastupuje ministr zahraničí Sergej Lavrov. Prezident RF Vladimir Putin se účastní summitu prostřednictvím videopřenosu.BRICS sdružuje Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a JAR, ale v poslední době vyslovilo přání o vstup do ekonomického svazku 23 států včetně Argentiny, Íránu, Alžírska, Tuniska, Turecka, Saúdské Arábie, Egyptu.Dnes bylo oznámeno, že do BRICS vstoupí také Argentina, Egypt, Írán, Etiopie, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Jejich členství začne 1. ledna 2024.

