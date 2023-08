https://cz.sputniknews.com/20230824/putin-vagner-vyznamne-prispel-k-boji-proti-nacismu-na-ukrajine-na-to-nikdy-nezapomeneme-19549467.html

Putin:Wagnerova skupina významně přispěla k boji proti nacismu na Ukrajině, na to nikdy nezapomeneme

Ruský prezident Vladimir Putin se vyslovil k letecké havárii, k níž došlo v Tverské oblasti. Vyjádřil rodinám obětí soustrast a promluvil o bývalém šéfovi... 24.08.2023, Sputnik Česká republika

Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že zakladatele Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina zná dlouho, byl to muž se složitým osudem, ale talentovaný, dosahoval potřebných výsledků, a to nejen pro sebe, ale i pro společnou věc.Ruský prezident připomněl, že Prigožin se zabýval ropou a plynem v Africe, těžil drahé kovy a kameny. „Teprve včera, pokud vím, se vrátil z Afriky a setkal se zde s některými úředními osobami,“ dodal prezident.„Wagner“ významně přispěl k boji proti nacismu na Ukrajině, řekl ruský prezident Vladimir Putin.„Pamatujeme si to, víme to a nezapomeneme na to,“ dodal prezident Putin.

