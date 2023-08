https://cz.sputniknews.com/20230825/lukasenko-prigozin-nikdy-nezadal-o-bezpecnostni-zaruky-19551591.html

Lukašenko: Prigožin nikdy nežádal o bezpečnostní záruky

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v rozhovoru pro média řekl, že zakladatel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin po něm nikdy nežádal bezpečnostní záruky. 25.08.2023, Sputnik Česká republika

„Abych na tuto otázku odpověděl přímo: neměl jsem zajišťovat Prigožinovu bezpečnost. To za prvé. Za druhé, rozhovor v takovém duchu nikdy neprobíhal,“ cituje Lukašenka agentura Belta.Běloruský prezident dodal, že on a Prigožin dvakrát hovořili o otázce bezpečnosti. „Poprvé, když jsem mu zavolal a konalo se jednání, když pochodovali na Moskvu. Řekl jsem mu: „Žeňo, ty chápeš, že zahubíš lidi a sám zahyneš?“ V zápalu tento muž, který právě přišel z fronty: „Čert to vem, zahynu.“ Řekl jsem mu: „Žeňo, pošlu ti provaz a kus mýdla.“ – „Ne, ne, ne. To nechci. Padnu jako hrdina.“ To byl první rozhovor. Podruhé, když za mnou přijel s Dimou Utkinem. Oba jsem je kategoricky varoval: „Kluci, uvažujte,“ řekl Lukašenko.Ve zprávě agentury s odkazem na slova běloruského prezidenta se uvádí, že Prigožin od něj nikdy nežádal bezpečnostní záruky.Podle Ministerstva pro mimořádné situace Ruské federace se ve středu u obce Kuženkino v Tverské oblasti zřítilo soukromé letadlo Embraer Legacy, letící z Moskvy do Petrohradu. Všech deset lidí na palubě podle předběžných informací zahynulo. Podle seznamu cestujících, který poskytla Federální agentura pro leteckou dopravu, byl mezi cestujícími uveden Jevgenij Prigožin. Agentura také uvedla, že letoun patřil společnosti MNT-Aero, s.r.o., která se specializuje na obchodní přepravu.Vyšetřovací výbor RF zahájil po letecké havárii v Tverské oblasti trestní řízení ohledně porušení pravidel bezpečnosti provozu a provozu letecké dopravy. Dodává se, že na místo události vyjel vyšetřovací tým, budou provedeny všechny nezbytné kriminalistické expertízy a bude proveden soubor vyšetřovacích úkonů ke zjištění příčin havárie.

