Rozšiřování BRICS rozvine spolupráci na plynovém trhu, tvrdí odborník

Rozšiřování BRICS rozvine spolupráci na plynovém trhu, tvrdí odborník

Rozšiřování BRICS rozvine technologickou a investiční spolupráci na plynovém trhu – země budou moci společně vyvíjet vlastní technologie nebo vyrábět zařízení... 26.08.2023

Podle výsledků summitu v Johannesburgu byly do BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a JAR) oficiálně pozvány také SAE, Saúdská Arábie, Írán, Argentina, Egypt a Etiopie. Předpokládá se, že plnoprávné členství nových zemí může začít od 1. ledna.Mj. z počtu zemí, které se stanou novými členy organizace, jsou Egypt a OAE vedle Ruska velkými exportéry LNG, na tento trh plánuje proniknout také Írán, podotkl.Odborník dodal, že jednou z iniciativ v rámci nového složení BRICS by se mohl stát například vývoj vlastních technologií zkapalňování plynu a výroby potřebného zařízení.Zásoby plynu v členských zemích BRICS se zvýší po očekávaném rozšíření dvojnásobně, na přibližně 50 % všech světových zásob, anebo na 94 bilionů metrů krychlových. Vyplývá to z výpočtů Sputniku na základě statistických údajů.

