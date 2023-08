https://cz.sputniknews.com/20230828/zeme-brics-planuji-vytvorit-spolecne-hodnoceni-univerzit-clenskych-statu-19554554.html

Země BRICS plánují vytvořit společné hodnocení univerzit členských států

Země BRICS plánují vytvořit společné hodnocení univerzit členských států

Ruská univerzita Synergie na fóru BRICS v Jihoafrické republice avizovala založení Asociace soukromých vzdělávacích organizací zemí tohoto uskupení. Pozvánky... 28.08.2023, Sputnik Česká republika

2023-08-28T11:07+0200

2023-08-28T11:07+0200

2023-08-28T11:07+0200

svět

brics

univerzita

hodnocení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/454/89/4548964_0:109:3177:1896_1920x0_80_0_0_04282dc3333770bb7b952b22992b332f.jpg

Asociace vzniká za účelem vypracování konsolidované pozice účastníků vzdělávacího sektoru v přátelských zemích v nejdůležitějších pro ně otázkách a také k budování dialogu s příslušnými resorty. Asociace bude pomáhat při otevírání poboček vzdělávacích organizací v zemích BRICS, rozvoji síťových programů a akademické mobility. Pomůže také zvýšit dostupnost kvalitního vzdělání, které bude odpovídat požadavkům inovativního rozvoje ekonomiky, potřebám společnosti i jednotlivých občanů. Do budoucna se v rámci nové Asociace plánuje spojení koncepcí národních vzdělávacích programů do společného žebříčku univerzit zúčastněných zemí. Jde zejména o ruský program Priorita 2030, který zajišťuje zvýšení vědeckého a vzdělávacího potenciálu univerzit. Zohledněny budou také programy Network University a Ligy univerzit BRICS. Univerzita Synergy, která vznik asociace iniciovala, patří mezi tři nejlepší z hlediska počtu zahraničních studentů v Rusku. Nyní na univerzitě studuje asi sedm tisíc lidí z 89 zemí. Prezenční formou studuje přibližně dva tisíce cizinců. Zhruba polovina z nich přijela z Egypta, Maroka, Alžírska, Tuniska, Keni, Nigérie, Kamerunu, Gabonu, Somálska, Ghany a Etiopie. V roce 2023 nastoupilo do Synergy více než tři sta studentů z afrických zemí. Kromě afrických zemí rozšiřuje Synergy spolupráci s dalšími členy BRICS. Program double degree byl již vyvinut a implementován s partnerskou univerzitou v Číně, letos Synergy otevře své zastoupení v Číně. Plánuje se otevřít zastoupení v Indii.

https://cz.sputniknews.com/20230826/rozsirovani-brics-rozvine-spolupraci-na-plynovem-trhu-domniva-se-odbornik-19552687.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

brics, univerzita, hodnocení