Od 1. září asi 6 000 občanů Ruské federace, kteří žili v Lotyšsku na základě povolení k pobytu a nesložili zkoušku z lotyštiny, může být ze země vyhoštěno. 29.08.2023, Sputnik Česká republika

V polovině srpna přijala Ruská unie pro lidská práva v této věci výzvu k OSN, EU a OBSE. Nyní tato výzva sbírá hlasy v zahraničí.Dokument upozorňuje na hrubé porušování práv rusky mluvících obyvatel Lotyšska, kteří mají ruské občanství a žijí na jeho území na základě povolení k pobytu vydaného lotyšskými úřady.Více než šest tisícům takových občanů hrozí od 1. září 2023 vyhoštění ze země kvůli loňským změnám v legislativě republiky a pod záminkou, že nesložili povinnou zkoušku z lotyšského jazyka.Lotyšská Saeima oznámila, že 5 000 až 6 000 ruských občanů, kteří mají povolení k pobytu a neprošli testováním, obdrží oficiální oznámení, aby opustili Lotyšsko. Podle současné legislativy Úřad pro otázky občanství a migrace požádá o opuštění země do tří měsíců.V podstatě jde o lidi v pokročilém důchodovém věku, kteří v Lotyšsku žijí už od dob SSSR. Jejich mnohaletá práce vytvořila ekonomickou základnu této země a až do podzimu loňského roku jim lotyšská legislativa neukládala žádné jazykové testy, které by potvrzovaly možnost žít s ruským občanstvím v republice.V dokumentu se uvádí, že ve vztahu k těmto lidem je obzvláště cynické, že úřady požadují nejen složení zkoušky, ale také vyplnění dotazníků uvádějících jejich postoj k politice Ruské federace na mezinárodní scéně.Autoři zdůraznili, že takové kroky lotyšských úřadů hrubě odporují Mezinárodnímu paktu OSN o občanských a politických právech a Evropské úmluvě o lidských právech

