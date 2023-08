https://cz.sputniknews.com/20230830/doslo-ke-skandalu-media-se-dozvedela-o-vazne-hadce-mezi-zelenskym-a-bidenem--19557891.html

„Došlo ke skandálu." Média se dozvěděla o vážném konfliktu mezi Zelenským a Bidenem

První setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho amerického protějšku Joe Bidena se změnilo ve skutečný skandál, uvádí The Guardian s odkazem... 30.08.2023, Sputnik Česká republika

Autor řekl, že při prvním setkání politiků v létě 2021 se Zelenskyj choval neprofesionálně a zasypal amerického vůdce četnými požadavky. Požádal zejména o vstup Ukrajiny do NATO, ale zároveň pronesl podivné prohlášení o brzkém vystoupení Francie a Německa z aliance a označil blok za přežitek minulosti s ubývajícím významem.Bylo to absurdní tvrzení a do očí bijící rozpor. A to Bidena rozzlobilo,“ píše se v článku.V knize se také píše, že Zelenskyj považoval svého kolegu za „slabého“ politika, protože americký prezident před jejich setkáním zrušil sankce vůči ruské společnosti podílející se na výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Sám Biden přitom o ukrajinském lídrovi také „neměl vysoké mínění“, zejména kvůli přátelským vztahům s republikánským senátorem Tedem Cruzem.Ukrajinský prezident podle knihy dlouhodobě neúspěšně usiluje o schůzku s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Důvodem bojkotu bylo Zelenského odmítnutí pomoci majiteli Bílého domu hledat kompromitující informace na rivaly, včetně Bidena.

