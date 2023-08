https://cz.sputniknews.com/20230830/je-jako-komar-pritahovany-ke-svetlu-vi-ze-shori-americky-rozvedcik-prozradil-osud-zelenskeho--19556667.html

„Je jako komár přitahovaný ke světlu. Ví, že shoří.“ Americký rozvědčík prozradil osud Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nepřežije ozbrojený konflikt s Ruskem, řekl bývalý americký zpravodajský důstojník Scott Ritter pro U.S. Tour of Duty. 30.08.2023, Sputnik Česká republika

„Je jako komár přitahovaný ke světlu. Ví, že shoří. Vždy se vrátí ke světlu a udělá to mnohokrát a zemře, buď rukou Rusů, nebo jeho vlastních lidí,“ řekl.Zelenskyj podle něj i přes zhoršující se situaci na Ukrajině preferuje zůstat u moci kvůli patologické závislosti na pozornosti Západu.Pro hlavu státu je lepší odstoupit hned, než bude pozdě, domnívá se Ritter.„Kdyby byl chytrý, odešel by do zahraničí a nikdy by se nevrátil. Rezignoval by a schoval se v jednom z domů za několik milionů dolarů koupených z peněz ukrajinského lidu a daní amerických občanů,“ ironicky poznamenal Ritter.

