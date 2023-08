https://cz.sputniknews.com/20230831/rusko-zablokovalo-v-osn-rezoluci-francie-a-sae-o-sankcich-proti-mali-19558034.html

Rusko zablokovalo v OSN rezoluci Francie a SAE o sankcích proti Mali

Rusko zablokovalo v OSN rezoluci Francie a SAE o sankcích proti Mali

Rusko vetovalo v Radě bezpečnosti OSN návrh rezoluce Francie a SAE o prodloužení sankcí proti Mali. 31.08.2023, Sputnik Česká republika

Dokument obsahoval prolongaci sankčního režimu zavedeného v roce 2017 o jeden rok do 31. srpna 2024. Kromě toho byla navržena prolongace do 30. září 2024 činnosti skupiny expertů sankčního výboru RB OSN, která sleduje plnění restrikcí a také rozhoduje, kdo má být zapsán do sankčního seznamu.Čína se hlasování zdržela, ostatní členové RB návrh podpořili.Sankce stanoví zmrazení aktiv a zákaz cestování pro ty, kdo podle mínění skupiny expertů brání splnění mírových dohod z roku 2015.Rusko ze své strany připravilo alternativní návrh rezoluce. Praví se v něm, že RB OSN plánuje prodloužení platnosti sankcí do 31. srpna 2024 na „finálový termín.” Navrhuje rovněž „neodkladné rozpuštění skupiny expertů” sankčního výboru.Pro tento návrh hlasovalo Rusko, Japonsko bylo proti, ostatní země se zdržely.První náměstek stálého zástupce RF při OSN Dmitrij Poljanskij vysvětlil novinářům, že platnost sankcí proti Mali má proto vypršet 31. srpna.

