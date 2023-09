https://cz.sputniknews.com/20230901/putin-clovek-bude-stastny-pokud-se-najde-a-zasveti-svuj-zivot-rodine-a-zemi-19560838.html

Putin: Člověk bude šťastný, pokud se najde a zasvětí svůj život rodině a zemi

Putin: Člověk bude šťastný, pokud se najde a zasvětí svůj život rodině a zemi

Ruský prezident Vladimir Putin se domnívá, že pokud se člověk dokáže najít, realizovat a zasvětit svůj život rodině a zemi, udělá ho to šťastným.

„Je důležité, aby se člověk našel, a pokud se najde, má šanci se co nejlépe realizovat. Co znamená realizovat se na maximum – znamená to získat uspokojení z toho, co děláte. Je to výsledek i uznání. Obojí je velmi důležité, protože samotný výsledek je velmi důležitý, ale člověk potřebuje zpětnou vazbu,“ řekl Putin během veřejné přednášky „Rozhovory o důležitém“, která je věnována Dni znalostí. Podle něj, pokud člověk může dosáhnout maximálního výsledku na místě, které si zvolil, zasvětit svůj život a své výsledky rodině, okolnímu světu v nejširším slova smyslu, a zemi, ve které žije, pak právě tato kombinace „dělá člověka šťastným“. Prezident připomněl báseň Alexandra Puškina Památník a citoval jeho první řádky. „Puškin – jak se říká, naše všechno, náš zakladatel moderní ruštiny, geniální spisovatel, básník - o sobě napsal, že čekal a chtěl to veřejné uznání a hovořil o tom,“ vysvětlil Putin. Během veřejné přednášky se jeden z účastníků také zeptal prezidenta, zda je třeba vytvořit speciální sbírku, která pomůže vytvořit rodokmen, vytvořit album, kde bude uložena historie rodiny. V odpovědi na tuto otázku Putin vyprávěl příběh, kdy v zákopech během bojů ve Velké vlastenecké válce zasáhla kulka do břicha jeho babičku, která pak umírala v rukou dědečka. Podle slov prezidenta jeho dědeček také v dopise svému synovi na frontu nařizuje, aby „mlátil ty neřády“. „To jsou naše hodnoty, cožpak je můžeme nechránit? Tvoří základ našeho bytí,“ prohlásil Putin. Ruský prezident zdůraznil, že sepisování historie své rodiny je nesmírně důležitá věc. „Když jsem si přečetl dědečkův rozkaz pro jeho syna, uvědomil jsem si, proč jsme vyhráli Velkou vlasteneckou válku. Porazit takový lid, s takovým postojem, není možné, byli jsme naprosto neporazitelní a nyní jsme také takoví,“ zdůraznil Putin.

