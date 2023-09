Na Ukrajině chtějí od roku 2024 ztrojnásobit pro obyvatelstvo vojenskou daň

„Daně porostou, tarify porostou - to jsou podmínky Západu, stejně jako jediná šance pro Bankovou (kancelář Volodymyra Zelenského - pozn. red.) pokrýt rozpočtový deficit, protože náklady rostou a západní pomoc vysychá. Plus k tomu bující korupce v zemi. Zelenskyj si může samozřejmě na poslední chvíli rozmyslet zvyšování, protože to ohrozí jeho rating, ale pak se ještě více dostane do konfliktu s věřiteli, kteří mají ohledně Ukrajiny své vlastní cíle,“ řekl Azarov.