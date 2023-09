Nobelova nadace revidovala rozhodnutí pozvat velvyslance Ruska a Běloruska

https://cz.sputniknews.com/20230902/nobelova-nadace-revidovala-rozhodnuti-pozvat-velvyslance-ruska-a-beloruska-19561628.html

Pozvání velvyslanců Ruska, Běloruska a Íránu na letošní slavnostní předávání cen ve Stockholmu si Nobelova nadace rozmyslela, uvádí web instituce. 02.09.2023, Sputnik Česká republika

Píše se na něm, že dřívější rozhodnutí pozvat diplomatické zástupce všech zemí bylo vysvětleno „vírou v důležitost a správnost co největšího šíření hodnot a poselství, které Nobelova cena znamená“.„Respektujeme bouřlivou reakci ve Švédsku, která toto poselství zcela zastínila. Proto jsme se rozhodli zopakovat loňskou výjimku z praxe, tedy nepozvat do Stockholmu velvyslance Ruska, Běloruska a Íránu na předávání Nobelových cen. Stejně jako dříve budou všichni velvyslanci pozváni na ceremoniál v Oslu,“ stojí ve zprávě.Deník Aftonbladet ve čtvrtek uvedl, že Nobelova nadace plánuje pozvat na předávání cen v roce 2023 zástupce Ruska, Běloruska a Íránu. Podle publikace to vyvolalo ostrou kritiku. Ve stejný den organizace své rozhodnutí obhajovala s tím, že nadace představuje opak polarizace, nacionalismu a populismu.Švédský premiér Ulf Kristersson v reakci na to prohlásil, že by Rusko nepozval, kdyby měl akci na starosti. Kromě toho se z akce již stáhlo několik místních stranických vůdců.Od 2. do 9. října se bude ve Stockholmu a Oslu konat Nobelovský týden, během něhož budou vyhlášeni laureáti v různých oborech. Nobelovy ceny jsou předávány 10. prosince - v den úmrtí zakladatele cen Alfreda Nobela (1833-1896).

