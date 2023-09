https://cz.sputniknews.com/20230902/rusko-se-poprve-zaradilo-mezi-pet-nejvetsich-dodavatelu-obili-do-brazilie-19561490.html

Rusko se poprvé zařadilo mezi pět největších dodavatelů obilí do Brazílie

Rusko se poprvé zařadilo mezi pět největších dodavatelů obilí do Brazílie

Brazílie v období leden až červenec nakoupila ruské obilí za 108,5 milionu dolarů a Rusko se tak podle propočtů Sputniku na základě údajů brazilské statistické...

Za prvních sedm měsíců letošního roku Brazílie dovezla z Ruska 380 000 tun pšenice a soureže za 108,5 milionu dolarů, přičemž ve stejném období loňského roku nebyly provedeny žádné nákupy. Podle Brazílie dodávalo Rusko v roce 2023 pouze pšenici a sourež. Analýza zároveň vzala v úvahu i údaje o dalších druzích obilí, které Brazílie nakupuje z jiných zemí.Podle výsledků za období leden až červenec se Rusko poprvé zařadilo mezi pět největších vývozců obilí do Brazílie a obsadilo čtvrté místo. Předtím Rusko prodávalo obilí do této země během uvedeného období v letech 2010, 2013, 2014 a 2019 a velké dodávky byly zaznamenány až v roce 2010 - za 5,6 milionů dolarů.Tradičním lídrem v dodávkách obilí do Brazílie byla Argentina, která za sedm měsíců letošního roku prodala „sousedce“ téměř 2 miliony tun obilí za 736,3 milionu dolarů. Na druhém místě je Paraguay, odkud Brazílie dovezla 886 000 tun obilí v hodnotě 290 milionů dolarů. Dodávky z těchto zemí přitom v absolutním vyjádření meziročně klesly v případě Argentiny na polovinu a z Paraguaye o čtvrtinu.Třetím největším dodavatelem obilí do Brazílie se stala Uruguay, která naopak export prudce navýšila a vyvezla 544 000 tun za 211 milionů dolarů oproti 290 000 tunám za 100 milionů o rok dříve. Do první pětky patří také Spojené státy, které zvýšily dodávky v absolutním vyjádření 1,7krát – na 80 000 tun, a v peněžním vyjádření – 1,4krát - na 20,85 milionů dolarů.

